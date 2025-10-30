埼玉県三郷市の市道で5月、飲酒運転して小学生の列に車を衝突させ、男児4人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害アルコール等影響発覚免脱）と道交法違反（ひき逃げ）の罪に問われた中国籍のトウ洪鵬被告（43）の初公判が30日、さいたま地裁越谷支部（奥山拓哉裁判官）で開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審し