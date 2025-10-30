タレントの坂下千里子（49）が、朝5時半に起き、子どもたちの苦手に合わせて作ったお弁当を披露した。【映像】10分で作ったお弁当16歳の長女と14歳の長男を育てている坂下。これまでにもInstagramで、たった10分で完成させたというお弁当や、長女のリクエストで作ったオムライス弁当などを公開してきた。朝5時半起きで作ったお弁当を公開2025年10月29日の更新では、唐揚げ、ブロッコリー、鮭などが入った2つのお弁当を公開。