29日夕方、横手市朝倉町の住宅街でクマが目撃されました。近くには朝倉小学校があり、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、29日午後5時半ごろ、横手市朝倉町の市道を歩いていた70代の男性が、道路に体長約40センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くの民家までは約40メートル、朝倉小学校までは約80メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。