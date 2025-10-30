29日夜、大館市の成章小学校の近くの畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと29日午後6時40分ごろ、大館市十二所字大平の畑にクマ1頭がいるのを、自宅にいた40代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。成章小学校まで約100メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。