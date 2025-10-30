新宿駅から箱根湯本駅まで最短75分で結ぶ、小田急電鉄の特急列車「ロマンスカー」。都心から小田原や箱根へ気軽に旅ができる観光列車としてはもちろん、多くのオフィスワーカーの通勤需要にも応えています。特急ロマンスカーの現役全4車種のラインナップや車内設備、予約・購入方法、など、ロマンスカーを利用する前に知っておきたい情報を「永久保存版」として徹底解説します。特急ロマンスカーの種類ロマンスカーは、1996年にデ