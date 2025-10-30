「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、農業総合研究所が「買い予想数上昇」で３位となっている。 ３０日の東京市場で、農業総研は６営業日ぶりに反発。９月２４日に戻り高値６２４円をつけて以降、冴えない展開が続いていたものの値ごろ感が意識されているようだ。 なお、１４日に発表された２６年８月期通期の単独業績予想は、営業利益が３億～３億５０００万