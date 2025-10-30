Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリームが冴えない。２９日の取引終了後、２４万１０００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。スタンダード市場の上場維持基準を充たすために、株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るのが狙い。分売予定期間は１１月６～７日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定す