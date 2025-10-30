正興電機製作所の上げ足鮮烈、前日は６日ぶりに上昇一服となっていたが、きょうは押し目を待っていた向きの買い攻勢が寄り付き直後から一気に強まり、新値街道への復帰を果たした。生成ＡＩ市場の拡大で世界的なＡＩデータセンターの増設需要が浮き彫りとなってきた。そのなか、電力受変電設備分野に強みを持ち、ＩｏＴ技術を駆使したソリューションをベースに制御・情報システムなどで実績の高い同社は