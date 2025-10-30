10月30日（木） 深夜1:29〜1:59 放送石川県でイルカと泳ごうの旅▼旅はいよいよフィナーレ!▼能登で人気の水族館を貸し切りで満喫▼巨大ジンベエザに大興奮、イルカショーでずぶ濡れに!▼夕食は宿の豪華舟盛りに仰天▼カワハギの肝、サンマの煮付け、ブリカマに感動!▼朝食は和倉温泉の元湯で温泉卵&宿の主人が作る干物のお弁当