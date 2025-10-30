11月6日(木)深夜1時40分〜「千葉県でグランピングの旅」第1話今回から「千葉県でグランピングの旅」がスタート！ゲストとしてキャイ〜ンのウド鈴木さんが久々に登場！朝食を食べた後、とある競技にチャレンジ？