スイスのウォッチブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」が、創業150周年を記念した特別展 「ハウス オブ ワンダーズ展（House of Wonders）」 を東京・銀座で開催する。クラフツマンシップと革新性、人々の物語に焦点を当て、ブランドの世界観を体感できる没入型の展覧会となり、会期は2025年11月10日から2026年4月30日まで。 【画像をもっと見る】 会場は2フロアにわたり、テーマ別の部屋で構成。創業者が1907年に建