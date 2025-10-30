日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが、キャスト4人の楽しげなオフショット動画を公開。目黒蓮（Snow Man）、妻夫木聡、佐藤浩市、松本若菜がフォトシール撮影を行う姿が映され、笑いに包まれた現場の様子が話題になっている。 【動画】リンクコーデではしゃぐ目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜／【画像】4人のフォトシール／4話から出演する目黒蓮 ■目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩