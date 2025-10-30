Nagie LaneのmikakoがMCを務めるinterfmの音楽ラジオ番組「TOKYO MUSIC RADAR」は、世界へ羽ばたくべくグローバルな活動を視野に入れたアーティストたちをゲストに迎え、濃密なアーティストトークに花を咲かせる音楽番組だ。今回番組にやってきたのは、海外からの注目も高いSPYAIRのボーカルを務めるYOSUKEだ。映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』の主題歌「オレンジ」はストリーミング累計2億回再生を突破し、海外からも