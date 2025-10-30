Snow Man佐久間大介（33）が30日、都内で「桃太郎電鉄2〜あなたの町もきっとある〜」発売記念＆新CM発表会に出席した。ゲームにちなみ、佐久間の推し駅は「亀戸」。地元の近くで「亀戸天満宮という神社に子どもの頃から家族で行って、そこで毎回お守りを買って参拝して、絵馬にめちゃめちゃ願い事を書いていた」と思い出を語った。「“雑誌にレギュラーで載れますように”とか“マイクを持って歌えますように”とかパンパ