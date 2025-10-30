「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「シンプルだけどチェックになってて秋らしくて可愛い、」と書き出した生見。burberryの新作アイウェアを着用した秋服コーデを掲載した。スッキリとまとめ上げたヘアに、太めフレームのめがね姿。「アイウェア集めたい、、」と本人も気に入った様子だった。ファンからは「メガネ姿似合う」「めっちゃめっちゃかわい