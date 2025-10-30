こんにちは！ブルベ夏の元CA美容ライターRilaです。今回はロフトで買うべき優秀アイテムをご紹介します。プチプラコスメや韓国コスメ、メイクツールからスキンケアまで幅広く選んだので、ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちら見た目も中身もかわいいバズリップ♡BRAYE リップスリーク 05 イズ 1,980円（税込）アクセサリーのような見た目のリップ。筆者が選んだのはブルベカラーの05番です！ほどよいツ