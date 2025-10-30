◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかける大一番に、大谷翔平投手の妻・真美子さんも連日の応援だ。ドジャースは２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズと２勝２敗で並んだワールドシリーズ第５戦を本拠地で迎えた。大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場した。