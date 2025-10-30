マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」から「三角チョコパイ ティラミス」が5年ぶりに復活！マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、コーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、ほんのり甘くてほろ苦い味わいが特長のスイーツです☆ マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」 価格：190円(税込)〜販売期間：2025年11月5日（水）〜11月下旬予定