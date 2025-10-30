ドナルド・トランプ米大統領が日本訪問中、ロシア産液化天然ガス（LNG）の輸入中止を求めたと、日本の現地メディアが報じた。日本経済新聞によると、トランプ大統領は28日、日米首脳の昼食会で高市首相に対しロシア産LNGの輸入禁止を要請した。高市首相はこれに対し慎重に難色を示したとされる。日本企業が出資しているロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」に関連し、「日本が手を引いたら中国やロシアが喜ぶだけだ」