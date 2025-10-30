毎朝バナナを食べる筆者が、キャンドゥで購入した『バナナスライサー』。使ってみると、意外と便利で驚きました！スライサーに挟んで握り込むだけで、バナナを均等にきれいにカットできる優れもの。面倒なカットが一瞬で終わるので、時短にもつながります！他の食材にも応用できるので、家事が楽になりますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バナナスライサー価格：￥330（税込）サイズ（約）：17.4×4×5.6cm販売ショ