少女時代・ユナ、イ・ボムス、EXO・スホらが出演する韓国ドラマ『総理と私』が、30日よりCSチャンネル「衛星劇場」で放送を開始する。（毎週木曜 午後11：00〜※2話連続放送）【動画】ユナがウエディングドレス姿で”結婚”！『総理と私』予告編『暴君のシェフ』で世界中の視聴者を魅了した少女時代・ユナが2013年に主演した同作は、史上最年少の総理と三流パパラッチが繰り広げるラブコメディ。ユナはイ・ボムス演じる史上最