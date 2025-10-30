広島は３０日、塹江敦哉投手（２８）が結婚したことを発表した。お相手は広島県出身の一般女性。塹江は球団を通じ、「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからより一層責任感を持ち、精進してまいります。二人で力を合わせて、楽しい家庭を築いていきたいと思いますので、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。塹江は１４年度のドラフトで３位指名を受け、高松北高から広島に入団