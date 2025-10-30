立憲民主党は、物価高対策として、飲食料品にかかる消費税について、来年10月からゼロ％に引き下げる法案を31日に国会に提出する方向で調整していることがわかった。FNNの取材に対し、関係者が30日、明らかにした。立憲は7月の参院選の公約に、物価高対策として、「食料品の消費税ゼロ」を実施し、その後、所得に応じて給付と所得税の控除で消費税の負担を軽減する「給付付き税額控除」へ移行させる案などを掲げていた。FNNが入手