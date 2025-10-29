とちぎテレビ 高根沢町と芳賀町にまたがり宮内庁が管理する御料牧場で２９日、一般の人を対象にした見学会が行われました。 この見学会は、公的な施設を一般に公開することで国内外からの観光客を増やそうと、宮内庁が２０１６年から実施しているもので２９日の午前中は、抽選で選ばれた４１人が参加しました。 御料牧場は皇室向けの馬や農畜産物を育てていて、２８日に開かれた秋の園遊会では、牧場の羊や鶏の肉が提供さ