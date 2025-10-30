29日夜、湯沢市の国道13号で車とクマがぶつかる事故がありました。運転していた女性にけがはありませんでした。湯沢警察署の調べによりますと29日午後7時40分ごろ、湯沢市下関字野際の国道13号を湯沢市三関方向から湯沢市須川方向へ走っていた普通乗用車が、進行方向左側から飛び出してきたクマ1頭と接触しました。運転していた湯沢市の50代の女性にけがはありませんでした。クマは体長が約80センチで、衝突後、進行方向右側の河川