29日午後、大館市比内町の保育園近くの畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、きのう午後3時20分ごろ、大館市比内町笹館字前田野の畑にいるクマ1頭を、大館市の40代の女性が建物の中から目撃しました。クマは体長が1メートルほどだということです。西館保育園までおよそ30メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。