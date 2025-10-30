29日夕方、秋田市浜田の民家の敷地内でクマが目撃されました。近くには浜田小学校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、２９日午後4時10分ごろ、秋田市浜田字出小屋の80代の女性が自宅にいた際、敷地内に体長約50センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。約200メートルの場所には浜田小学校があり、警察が注意を呼びかけています。