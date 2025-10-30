息子などになりますまして84歳の女性から現金100万円をだまし取ろうとした疑いで岡山市中区の会社員の男（24）が詐欺未遂の容疑で緊急逮捕されました。 警察によりますと男（24）は何者かと共謀し現金をだまし取ろうと企て、きのう（29日）息子になりすました何者かが女性（84）に電話し「株の税金を払っていなくて銀行とトラブルになった」「お金が足りないから100万円を用意してほしい」「お金を持って道路に出て」などと嘘を言