「歯磨きを怠けると歯周病になるのはわかるが、生活習慣病とは関係ない」と思っている人は多いと思います。しかし、歯科疾患の原因菌は、気道や血液を介して肺や全身へと回り、心臓病や動脈硬化、肺炎などの発症、糖尿病のコントロールへの悪影響、さらに早産や低体重児出産などの一因と関連していることが報告されています。そのため、虫歯や歯周病は、口の中だけでの病気ではなく、全身の健康と深く関わる病気でもあるのです。特