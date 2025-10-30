マンチェスター・ユナイテッドの調子がやっと上がってきた。10月25日に行なわれたプレミアリーグ第９節のブライトン戦で４−２と勝利し、国内リーグでは2024年２月以来となる３連勝を飾った。順位も６位まで上昇。もちろん、24年11月に就任したルベン・アモリム監督にとっては、就任後初となるリーグ３連勝である。就任からちょうど１年が経とうとするこのタイミングで、ようやく結果が形となって表われてきた。ピッチ上のパ