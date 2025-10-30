◇MLBワールドシリーズ第5戦 ドジャース―ブルージェイズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)初回に2点を先制されたドジャースは3回にソロホームランで1点を返しました。ドジャースは初回、先発のブレーク・スネル投手が試合開始からわずか3球で2本のソロホームランを浴び、2点を追いかける展開となりました。しかし3回、1アウトランナーなしのドジャースはキケ・ヘルナンデス選手が相手先発のトレイ・イェサベージ投手が投じた9