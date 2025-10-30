ロッテは３０日、韓国ロッテジャイアンツの韓太揚（ハン・テヤン）内野手と全玟哉（チョン・ミンジェ）内野手が３０日から１１月１７日まで都城秋季キャンプに参加することになったと発表した。今回の秋季キャンプ参加は、ロッテと韓国ロッテの交流強化の一環として行われる。選手の詳細は次の通り。▽韓太揚（ハン・テヤン）内野手所属チーム：２０２２年-２０２５年：ロッテジャイアンツ、ポジション：内野手（