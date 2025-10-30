◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースの「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に「8番・中堅」でスタメン出場。0―2の3回に今PS初本塁打を放ち、反撃ののろしを上げた。ブルージェイズ先発・イエサベージに対して打線は初回2死のベッツから5者連続三振。3回1死の場面で打席に立ったキケが一振りで悪循