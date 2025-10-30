JR西日本は、山口エリアの山陽線に45年ぶりとなる新しい車両を導入すると発表しました。車両の愛称は「Kizashi」。岡山エリアなどで運転中の227系近郊形直流電車をベースとした新たな車両で、「維新」のイメージを、夜明け前の漆黒と差し込む光の金色で表現したということです。山口エリアでは初となる、戸挟み検知装置や運転士異常時列車停止装置などを備え、車内のドアの上には2か国語で行き先案内が表示されます。2