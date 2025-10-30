APEC閣僚会議に臨む赤沢経産相（右）と茂木外相＝30日、韓国・慶州（経産省提供・共同）【慶州共同】21の国・地域が参加するアジア太平洋経済協力会議（APEC）の閣僚会議が30日、韓国南東部の慶州で開かれた。日本からは茂木敏充外相や赤沢亮正経済産業相が参加。31日に始まる首脳会議を前に、トランプ米政権による高関税政策で揺れる自由貿易の堅持と重要性を議論する。30日午後に共同声明をまとめる見通しだ。自由で安定した