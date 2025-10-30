１１月に東京都内などで行われる聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）に出場する滋賀県出身の４選手が２９日、県庁を訪れ、三日月知事に活躍を誓った。ハンマー投げの森本真敏選手（３９）（竜王町出身）、円盤投げの湯上剛輝選手（３２）（甲賀市出身）、走り高跳びの高居千紘選手（２８）（米原市出身）、テニスの今井悠翔選手（２６）（草津市出身）。２００９年のデフリンピックで