「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースが三回にキケ・ヘルナンデス内野手のソロ本塁打で反撃ののろしをあげた。チームが５者連続三振というブルージェイズ・イエサベージを打ちあぐねていた中、ポストシーズン男が真価を発揮した。カウント２−１から高めのフォーシームを完璧に捉えると、打球は左翼席に飛び込んでいった。左翼が数歩動いただけであきらめる一撃。静