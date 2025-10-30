30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午前10時現在は前日比58銭円安ドル高の1ドル＝152円63〜64銭。ユーロは33銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円20〜28銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が次回会合での追加利下げに慎重姿勢を示したことで米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大が意識されて、円を売ってドルを買う動きが先行した。市場では「日銀の金融政策決定会合後に予