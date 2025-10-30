埼玉県三郷市の市道で5月、飲酒運転で小学生の列に車を衝突させ男児4人に重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反などの罪に問われた中国籍の男は30日、さいたま地裁越谷支部での初公判で、起訴内容を認めた。