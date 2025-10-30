メキシコの元大統領候補で元ヌエボ・レオン州知事のハイメ・ロドリゲス氏が、自身の牧場近くで撮影されたオレンジ色に輝く不気味な球体ＵＦＯの動画をフェイスブックに投稿し、話題となっている。メキシコメディア「レポルテ・インディゴ」が先日、報じた。ロドリゲス氏はフェイスブックに「みんな、この動画を送ってきたんだけど、こういう時はどうすればいいのだろう？この手のことに詳しい人はいるか？イカモレの牧場の