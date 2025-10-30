¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô£²¿Í¤¬´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿/Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images¥Ñ¥ê¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤«¤éÊõ¾þÉÊ¤¬Åð¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸¡»¡¤Ï£²£¹Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô£²¿Í¤¬´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤¬¤Þ¤À²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË£²¿Í¤Ï£²£¹Æü¤ËºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¡£Åö¶É¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÀàÅð¤È¶¦ËÅ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÀµ¼°¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï