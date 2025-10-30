中日は３０日、今季、ヤクルトのヘッドコーチを務めていた嶋基宏氏（４０）の一軍ヘッドコーチ就任を発表した。背番号は未定。嶋氏は同日、ナゴヤ球場で会見し「ドラゴンズが（来年）創立９０周年になる時に優勝して嶋が来てよかったなといってもらえるようにたくさん勉強して成長して少しでも力になりたい」と意気込みを語った。中日から嶋氏にコーチ就任の要請があったのはヤクルトを退団してすぐのことだったという。「その