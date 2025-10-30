伊藤沙莉さん=junko撮影2023年度の主要ミステリーランキングを総なめにした呉勝浩さんの小説『爆弾』（講談社文庫）が山田裕貴さん主演で映画化され、10月31日から公開されます。東京を舞台に連続爆破事件を予言する謎の男「スズキタゴサク」と、事件の真相を追う警察の攻防を描いた本作で、爆弾捜索に奔走する交番勤務の巡査・倖田役を演じた伊藤沙莉さんに、演じた役や作品への思いを聞きました。（文：根津香菜子写真：junk