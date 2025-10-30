BJセヤの名でストリーマーとして活動してきたパク・テセ被告が、控訴審でも実刑判決を受けた。《写真》“赤い服”を着たBJセヤ現地メディア『聯合ニュース』によると、ソウル高等法院刑事6-3部（イ・イェスル、チョン・ジェオ、チェ・ウンジョン裁判官）は10月29日、特定犯罪加重処罰法違反（向精神薬）などの罪で起訴されたパク被告に対し、懲役2年および薬物中毒治療40時間の履行を命じる判決を言い渡した。判決によれば、パク被