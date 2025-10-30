熟成の改良モデルに反響集まる！日産は2025年10月27日、同社を代表するプレミアムスポーツセダン「スカイライン」の一部仕様向上について発表しました。今回の改良は、現行モデルの完成度をさらに高めるものとなっており、ネット上では多くの反響が集まっています。ワンガンブルーのボディカラーが映える！【画像】超カッコイイ！ これが日産の新「スカイライン」です！（30枚以上）スカイラインは1957年に初代モデルが誕生