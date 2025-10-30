◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズが４回に追加点を挙げ、再び２点差にリードを広げた。先頭のバーショが左翼線を破る三塁打。続くクレメントがカウント１−１からの３球目、カーブをとらえて中犠飛を放ち、そつなく追加点を挙げた。初回に１番シュナイダーがプレーボール弾。２番ゲレロも２試合連続弾で続き