ハワイといえば青い海や温暖な気候に囲まれた憧れのリゾート地。しかし、観光では気づかない生活のリアルは意外と厳しいものです。物価の高さや物流の不便、害虫被害、住宅管理の複雑さ、地域コミュニティとの距離感など、長期滞在や移住者ならではの悩みも少なくありません。本記事では、日本人がハワイで意外に苦労する4つのポイントを、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。憧れのハワイ生活のはず