タレント・野沢直子（62）の13歳年下の再婚相手・トラさん（49）が29日、Instagramを更新。「バカップル」とつづった、密着夫婦ショットに反響が寄せられている。【映像】幸せあふれる夫婦ショット（別カット）1993年バンドで知り合ったボブさんと結婚した野沢。しかし2024年1月、ブログで離婚が成立次第、バンド仲間の日本人男性・トラさんと再婚することを明かしていた。そして、翌年7月24日、野沢は出演したラジオ番組で