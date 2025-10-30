『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月24日に放送され、小学校の先生が、“水中かけっこ最強決定戦”に挑戦する様子が描かれた。【映像】元プロ野球選手と“水中かけっこ”対決する様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「水中かけっこ世界一決定戦！」は