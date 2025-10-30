群馬県沼田市で、60代の男性が自宅の玄関でクマに襲われけがをしました。クマはその場から去っていて、いまも捕獲されていません。【映像】クマに「かじられた」男性29日午後5時すぎ、沼田市の住宅で「玄関を開けたらクマがいて夫がかじられた」と女性から110番通報がありました。警察などによりますと、69歳の男性が自宅の雨戸を閉めようと玄関の扉を開けたところ、敷地内の柿の木の近くにいたクマに襲われたということです